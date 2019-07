Epic Games : les sauvegardes dans le cloud arrivent !

Une mise à disposition progressive

Source : Neowin

Si l'a massivement chamboulé la communauté des joueurs PC habitués à Steam , la boutique s'est aussi rapidement imposée comme une référence. Les développeurs sont ravis puisqu'ils touchent une plus grande part des recettes pour la vente de leurs jeux que sur la plateforme de Valve et les joueurs profitent de titres gratuits commeetactuellement.L'propose malgré tout. Des fonctionnalités manquent cruellement à l'appel, comme par exemple le fait de pouvoir envoyer nos sauvegardes dans le Cloud afin de reprendre une partie sur n'importe quel appareil. Bonne nouvelle dans ce domaine puisque le P.-D.G. d'Epic,, a confirmé sur Twitter queCette fonctionnalité sera déployée progressivement afin que la marque puisse s'assurer que le service tienne la route. Puisque c'estqui se charge d'activer la possibilité de sauvegarder sur le Cloud, les développeurs n'auront rien à faire de plus. Le jeu, disponible gratuitement jusqu'au 2 août, fait partie de cette première vague de titres compatibles.