For Honor et Alan Wake seront gratuits sur l'Epic Games Store à partir du 2 août

Du solo, du multi et c'est gratuit !

Source : Epic Games store

Jusqu'au 2 août, l'offre les jeuxetà l'ensemble de ses visiteurs. Il est encore possible de les récupérer en se rendant à cette adresse . Ensuite, d'autres titres viendront les remplacer. Epic a donc annoncé que les nouveaux softs gratuits sur PC serontLes titres de Remedy Entertainment et Ubisoft seront mis à disposition de chaque joueur sur l'Epic Games Store, heure de Paris. Ils seront accessibles jusqu'au 9 août prochain à 19h59. Pour les retrouver, il faudra se rendre directement sur la boutique en ligne au jour et à l'heure indiqués. Ces productions proposentet tout le monde devrait y trouver son compte.est un jeu multijoueurs qui met en scène des affrontements entre des combattants de plusieurs époques.Pour ce qui est d' Alan Wake , il s'agit d'un titre exclusivement jouable en solo dans lequel le joueur incarne un écrivain qui part en vacances dans une ville aux apparences paisibles. Une fois sur place, sa femme disparaît et, à la nuit tombée, certains habitants se transforment en ombres cherchant à tuer Wake.