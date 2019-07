Le patron de Remedy est toujours partant pour un Alan Wake 2

© Microsoft

"Je veux faire une suite"

Source : IGN

Sorti en 2010 sur Xbox 360 et deux ans plus tard sur PC,demeure à ce jour l'une des franchises les plus appréciées d'un studio à qui l'on doit aussi Max Payne. Une renommée qui n'est pas sans éveiller des envies de suite chez les Finlandais deDans un entretien accordé à IGN, Sam Lake, le boss de Remedy, n'a pas cherché à cacher son amour pour Alan Wake. Et quand vient sur la table l'hypothèse d'une suite, l'homme répond simplement «».Seulement, en bon chef d'entreprise, Sam Lake sait qu'entre le vouloir et le pouvoir il y a un monde. Et le boss de Remedy sait que, même si les fans ne demandent que ça, mettre sur les rails la suite d'un jeu de 2010 demande une charge de travail immense.». Et Sam Lake de conclure :«».Des portes ouvertes donc, et un discours au moins aussi énigmatique que ne l'est l'intrigue de Alan Wake. Restera à savoir s'il ne s'agit-là que de paroles en l'air... ou une manière détournée d'attirer l'attention vers, le nouveau bébé de Remedy, à paraître sur PC et consoles le 27 août prochain.