Un an après sa fermeture, Telltale Games rouvre ses portes

Source : Polygon

En effet, la firme américaine s'était lourdement endettée après plusieurs revers sur ses dernières sorties en date. À la stupeur générale, presque un an plus tard,va renaître de ses cendres et se relancer dans le développement de quelques projets.Ainsi,. Malgré la récupération du nom iconique de la firme, la structure de ce nouveaua été drastiquement modifiée.L'équipe est dirigée par Jamie Ottilie et Brian Waddle. Ottilie est le fondateur de Galaxy Pest Control, un studio ayant travaillé sur des jeux à licence comme. En ce qui concerne Waddle, il était en charge des ventes et du marketing pour le moteurDans un premier temps,avec opportunité d'embauche plus tard. Dans les semaines qui viennent, des chantiers seront lancés afin de faire revivre des sagas de. Malheureusement, The Walking Dead n'est pas à l'ordre du jour puisque les droits reviennent désormais à Skybound.Juste avant la fermeture, un jeu Stranger Things était en développement. Hélas, les droits ne sont plus entre les mains de Telltale puisque Netflix a tout récupéré à la liquidation du studio.Les fans peuvent tout de même être rassurés puisque Jamie Ottilie a confirmé, auprès de nos confrères du site Polygon, sa volonté decomme(une seconde saison était dans les tuyaux au sein de l'ancienne structure). Ottilie s'est également exprimé sur le format des futurs jeux :».».(concept désignant le fait de regarder une série d'une seule traite - NDLR) ».Les nouveaux locaux de Telltale Games seront situés à Malibu en Californie.ont permis de faire de ce rachat une réalité. Ainsi, l'éditeur Athlon Games s'occupera de la distribution des jeux. Des figures emblématiques de l'industrie ont également apporté une aide financière. C'est le cas de Chris Kingsley (Rebellion), Lyle Hall (Heavy Iron Studios) et Tobias Sjogren (ancien de chez Starbreeze).Il va sans doute falloir accorder beaucoup de temps pour que ce nouveau Telltale Games puisse rebondir... Surtout qu'. Notons que les responsables des différents départements de l'ancien Telltale ne participent pas à la réouverture. Polygon a tout de même appris que plusieurs managers ont été consultés de manière non-officielle.