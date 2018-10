The Walking Dead : la dernière saison du jeu Telltale finalement sauvée

Des détails encore flous

Présent au Comic Con de New York le week-end dernier,a annoncé que la dernière saison de la série de jeux épisodiquesserait bien menée à son terme. Un accord récemment noué entre Telltale Games et Skybound Games - la société de jeux vidéo fondée par Kirkman lui-même - va permettre de conclure la série comme il se doit.", a déclaré l'auteur en référence au départ annoncé de la star de la série diffusée sur AMC, et à la protagoniste des jeux Telltale.", a déclaré l'auteur américain. Une annonce officialisée quelques heures plus tard par un tweet du compte officiel de Skybound Games. D'après Variety , Skybound ferait tout son possible pour poursuivre le travail avec l'équipe de développement originale. Des négociations sont en cours sur ce point, et il est évidemment difficile d'établir un calendrier de sortie pour les deux derniers épisodes de la saison. Selon l'agenda initial de Telltale, ceux-ci étaient prévus respectivement pour le 6 novembre et le 18 décembre prochain.Voilà néanmoins d'excellentes nouvelles pour les fans, qui n'ont eu droit qu'a deux épisodes de cette dernière saison de la série de Telltale inaugurée en 2011. Il y a trois semaines, le studio de développement californien licenciait sans crier gare plus de 250 salariés , compromettant ainsi le sort de ses licences les plus populaires.Un coup de théâtre inattendu, qui plus est à la limite de la légalité pour certains ex-employés.