Licenciements massifs : le studio Telltale Games accusé de violer la loi

Une année noire pour Telltale Games

Telltale Games visé par un recours

Fin septembre, la société Telltale Games annonçait « mettre la clé sous la porte » et licencier plus de 90% de ses employés, soit 225 personnes. Un groupe de 25 personnes y subsiste pourComme l'a expliqué le PDG Pete Hawley sur Twitter, ces licenciements sans indemnités font partie d'un large plan social dû à des ventes qui n'ont pas été à la hauteur. À ce sujet, Hawley évoqueainsi qu'un manque de temps. À l'origine des jeux tels que Stranger Things, The Walking Dead ou encore Game of Thrones, le studio est dans une mauvaise passe.Si de nombreux projets sont menacés, Telltale Games a précisé quelques jours plus tard qu'il allait tout de même terminer plusieurs de ses projets. De fait, la saison finale desera bien terminée tandis que les prochains épisodes deetseront reportés. Pour mener ces projets à bien, Telltale s'appuie sur l'aide de plusieurs partenaires.Néanmoins, plusieurs employés ont indiqué qu'ils lançaient une action en justice contre leur ancien employeur. En effet, l'ex-salarié Vernie Roberts a annoncé avoir déposé un recours collectif au nom de toutes les personnes concernées par le vaste plan de licenciement. Il précise que la loi de l'État de Californie n'a pas été respectée, puisque les employés n'ont pas été prévenu de leur départ au moins 60 jours avant celui-ci. Vernie Roberts souhaite donc que la totalité des employés soit indemnisée sur une période de 60 jours, avec les intérêts.Compte tenu de la situation financière critique de l'entreprise, difficile de dire si ce recours a des chances d'aboutir.