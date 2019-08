Mario Kart Tour est en préinscription et dispo dès le 25 septembre prochain

Les moteurs vont chauffer en septembre !

Les préinscriptions sont en ligne

Source : Nintendo

Pour patienter, le constructeur japonais a ouvert lessur les différentes boutiques en ligne.Après un report annoncé en janvier dernier,se propulsera finalementCet épisode un peu à part est une exclusivité à destination des supports mobiles. En ce qui concerne son modèle économique, le jeu sera téléchargeable gratuitement, mais inclura une multitude de microtransactions et autres timers qu'il sera possible de recharger en déboursant quelques euros.avec des circuits inspirés de villes bien réelles (dont Paris) et d'autres tirés des anciens opus. Au fil de la progression, les joueurs pourront débloquer des personnages de la saga éditée par Nintendo, mais aussi des karts ainsi que les fameuses ailes introduites dansEn plus des courses classiques,. Nous aurons par exemple accès à des affrontements de boss (comme Méga Bowser) et bien des objectifs nous demanderont de dégommer un nombre d'ennemis précis. Au fil des records obtenus sur les différents tracés, le joueur recevra un rang mondial.Les préinscriptions poursont désormais ouvertes sur l' App Store et Google Play . Un compte Nintendo sera obligatoire pour jouer.Après Super Mario Run Fire Emblem Heroes et, la marque japonaise tentera une fois encore de conquérir le très juteux marché des jeux mobiles. Reste à voir si le modèle économique du soft ne refroidira pas les ardeurs des fans.