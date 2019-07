Dr Mario World est disponible sur iOS et Android

Dr. Mario World est enfin disponible !

Multijoueurs et social

Source : Android Police

En attendant Mario Kart Tour , qui sera disponible le mois prochain, les fans depeuvent dès à présent télécharger la version mobile du célèbre, avec. Un jeu proposé en, avec son lot d'achats «» (ce qui explique l'indisponibilité du titre en Belgique).Le principe est évidemment inchangé (avec toutefois des gélules qui vont vers le haut, et non vers le bas), et il s'agira d'utiliser, en alignant horizontalement ou verticalement trois éléments de même couleur. Chaque niveau propose évidemment son lot de challenges, dont une limite de gélules disponibles, mais aussi, parfois, un temps limité.Le côté «» se manifeste notamment par du, mais aussi un côté très. «» explique ainsiÀ l'heure actuelle, aussi agréable soit-il,, avec en prime une connexion permanente obligatoire et une interface qui (on l'espère) sera peaufinée rapidement...