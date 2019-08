Nous Sommes Tous Gamers (NSTG) : le tour de France des joueurs en situation de handicap bat son plein

Un road trip de 3 000 kilomètres

Un tour de France dédié aux rencontres et au partage des solutions

Il y a un an avait lieu la première édition du(« Nous Sommes #TousGamers »), un vrai road-trip d'une dizaine de jours organisé par trois amis, Chris, Nicolas et Luca, tous bénévoles, qui ont décidé de sillonner la France pourproposés pour renforcer l'accessibilité au jeu de ces passionnés.», explique Chris, l'initiateur du projet, sur le site officiel du Grand Tour #NSTG.Débutée le 20 août à 8h00 du matin à Montélimar, cette seconde édition doit encore faire traverser plusieurs villes aux trois amis, dont Montpellier, Marseille, Aix-en-Provence et Toulon, pour s'achever à Montélimar, au point de départ, le 29 août en fin de journée. À la fin de leur périple, ils auront parcouruet visité une douzaine de villes françaises.Chris, Nicolas et Luca ont pu se lancer dans ce nouveau trip grâce(1 470 euros récoltés sur les 1 000 euros nécessaires). Le principe du voyage est d'aller à la rencontre de joueurs de jeux vidéo en situation de handicap et dediffusé un peu plus tard.Généreux dans leur action, les trois copains vont ainsi au contact de joueurs pourqu'ils affrontent pour accéder à leur passion. Des soirées et rencontres abonnés sont même organisées pour que chacun partage son expérience et son vécu, le tout gratuitement.Si comme dans chaque pan de notre société, l'accessibilité aux personnes souffrant de handicap tend à se renforcer, celle-ci demeure parfois trop précaire. Gageons que ce Grand Tour #NSTG puisse faire bouger les choses, aussi modestement soit-il.