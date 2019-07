Porté par World War Z et A Plague Tale, Focus Home Interactive réalise un excellent trimestre

© Focus Home Interactive

L'écrasante victoire des ventes digitales

La décla' :

« Ce trimestre est un jalon important pour Focus Home Interactive, avec la confirmation des succès attendus de World War Z et A Plague Tale. La stabilité de notre modèle de croissance se renforce avec la très forte performance de notre back-catalogue. Cette excellente dynamique et les lancements très attendus de The Surge 2 et GreedFall prochainement augurent d'une excellente année 2019-20 et confortent nos ambitions 2022 ». Jürgen Goeldner, Président du directoire de Focus Home Interactive.

Au-delà du succès de World War Z, une homogénéité

Une deuxième partie d'année bien chargée

L'éditeur de jeux vidéo françaisn'a pas à rougir. Il est l'un des plus puissants de l'Hexagone avec le géant Ubisoft Gameloft et Bigben Interactive. Après une année 2018/19 record et un chiffre d'affaires de, le groupe n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et poursuit sa croissance au premier trimestre 2019/20, son année fiscale démarrant de manière décalée, au mois d'avril.Sur les trois premiers mois de son exercice fiscal, Focus Home Interactive a généré, où la société avait réalisé un CA de 28,5 millions d'euros.Sans surprise, et comme tout contenu pouvant être dématérialisé, comme la musique ou la vidéo,. L'an dernier, la part des ventes numériques n'atteignait « que » 55 %. Notons aussi que l'éditeur fondé par Cédric Lagarrigue réalise 87 % de ses ventes totales à l'international.Sur ce premier trimestre,, sorti en avril, qui n'a mis qu'un petit mois à franchir la barre des 2 millions de joueurs actifs. Le jeu représentesur ces trois derniers mois. Le jeu d'action aventure, sorti un peu plus tard le 14 mai, a également signé un excellent démarrage.Dans le même temps, les ventes provenant du « back-catalogue » (des jeux sortis lors de l'exercice fiscal précédent) sont en croissance de 78 % en valeur, portées notamment par le cultissime, disponible depuis novembre dernier. Focus salue également les ventes de, action-RPG sorti en juin 2018. Grâce à son contenu additionnel,(dont on attend la suite pour la fin du mois de septembre) participe aussi à cette croissance et reste un témoin de la longévité de certains titres.ou, qui vous placera au volant de gros engins, seront mis en valeur par Focus Home Interactive lors de leur sortie, en septembre 2019. Nous surveillerons également en fin d'annéedeet, ainsi que la version mobile (Android et iOS) de, qui viendra renforcer la présence du groupe sur d'autres plateformes.Focus espère ainsi maintenir ses perspectives de chiffre d'affaires, entre 150 et 200 millions d'euros d'ici 202.