Gears 5 : trop pressé ? Le jeu vous permettra d’acheter les personnages du multijoueurs

Des personnages au gameplay très différent

Source : VG 247

Une déclaration qui prête à sourire, quelques semaines seulement après quea confirmé fièrement l'absence de Season Pass et de loot boxes dans Gears 5 devrait singer lesà succès de ces dernières années pour son multijoueurs. À savoir que chaque personnage déblocable sera doté de capacités propres, lesquelles fonctionneront plus ou moins bien avec celles de leurs coéquipiers.The Coalition a donc annoncé que ces personnages pourront être obtenus via une monnaie, ou via des achats en argent sonnant et trébuchant. Mais le studio l'assure : «».Des déclarations qui devraient prémunir le développeur de s'attirer les foudres des joueurs allergiques auxet autres micro-transactions basées sur le principe du paquet surprise.. Les abonnés aupourront y accéder dès le 5 septembre.