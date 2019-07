Cet hôtel japonais vous propose de dormir... à côté d'un simulateur de vol

© Haneda Excel Hotel Tokyu

La chambre idéale pour s'envoyer en l'air

Une chambre plus abordable que celle investie l'année dernière par Alienware

Echale un vistazo al #Alienware Room 👽 🕹 en el Hotel @HiltonPanama ¡El primero de su tipo! 💙 pic.twitter.com/VPpw87sXya — Alienware Latinoamérica (@AlienwareLatAm) April 17, 2018

Si vous ne voyez pas le rapport entre une paisible chambre d'hôtel et un simulateur de vol... c'est peut-être que vous ne connaissez pas le Japon et ses excentricités. Le, un établissement de la capitale nippone, connecté à l'aéroport international de Tokyo, comporte une chambre qui fait sans l'ombre d'un doute le bonheur des amoureux de simulations de vol. À deux pas d'un des deux lits, se trouve la réplique exacte d'un cockpit de, pour piloter (virtuellement) jusqu'au bout de la nuit.Comme le rapporte le site(via), il est possible de séjourner une nuit dans ladite chambre, pour un montant de 25.300 Yens (un peu moins de), ou réserver l'endroit pour 90 minutes deavec un instructeur. Il vous en coûtera alors 30.000 Yens (soit près de 250 euros).Sur son site , le Haneda Excel Hotel ne précise toutefois pas quel logiciel utilise son, mais ce dernier semble à première vue assez ancien. Qui sait, l'établissement passera peut-être sur la dernière version de Microsoft Flight Simulator , annoncée en juin lors de l'E3. Il s'agit, pour rappel, de la seule véritable itération de la licence depuis plus de 10 ans.Si une nuit dans ladu Haneda Excel n'est pas nécessairement à la portée de toutes les bourses, les réservations pour la, proposée l'année dernière par l'hôtel Hilton de Panama, s'avéraient plus coûteuses.Pour profiter de l'espace équipé du sol au plafond par la filiale Gaming de Dell, et du matériel installé pour l'occasion (Tour Gaming avec Core i7-7800 et Nvidia GTX 1080 Ti, téléviseur OLED, Oculus Rift, coin bureau avec AlienWare 13 R3 et écran Asus ROG...), il fallait en effet investir 349 dollars la nuitée (soit un peu plus de).