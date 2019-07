L'excellent Overcooked actuellement offert sur l'Epic Game Store

© Ghost Town Games

Un menu bien complet

Source : Epic Games

Le titre de Ghost Town Games plonge le joueur dans. Vous devrez donc, en compagnie de vos amis, faire preuve de réflexes, de rapidité et de précision pour réussir les défis bien corsés que le soft propose au fil de la progression. Il s'agit d'un jeu parfait pour les soirées entre potes.C'est donc via l'qu'il est possible de se procurer dès maintenant une copie gratuite du délicieux. Pour cela, il faut simplement se créer un compte sur la boutique en ligne afin de le télécharger Cette version regroupe le jeu de base, mais aussi ses deux extensions intituléeset. La première se déroule dans la jungle et la seconde introduit le thème de Noël.. Ensuite, c'estqui le remplacera dans la section des jeux offerts sur la boutique des créateurs de Fortnite.