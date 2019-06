Le très bon Enter the Gungeon est gratuit sur l'Epic Games Store

Un titre à découvrir avec des amis

Source : Neowin

Les soldes Epic Mega Sale touchent à leur fin cette semaine, mais cela ne veut pas dire que les bonnes affaires sont terminées pour autant. En effet, en vous rendant à cette adresse , vous pouvez récupérer une copie digitale gratuite du jeusur l'. Il est uniquement nécessaire de posséder un compte sur la boutique pour en profiter.est unà l'esthétique rétro. Avec son action débridée et sa multitude de loots, le jeu a étélors de sa sortie en 2017. Cerise sur le gâteau, il est possible deafin de former une escouade redoutable pour s'emparer de nombreux trésors et atteindre le but ultime : récupérer le flingue qui peut tuer le passé !La version gratuite offerte sur l'Epic Game Store contient le jeu de base et les joueurs PC comme Mac peuvent la récupérer. La configuration requise n'est pas trop violente puisque vous aurez seulement besoin d'un processeur Intel Core 2 Duo E6320 ou supérieur, d'une carte graphique GeForce 7600 GS ou supérieure, de 2 Go de RAM et 2 Go d'espace libre.