Tim Sweeney, PDG d'Epic, semble satisfait : sa stratégie d'exclusivités porte ses fruits

Des exclusivités impopulaires, mais indispensables pour le PDG d'Epic Games



Repenser le modèle économique à long terme



Source : TechPowerUp

L'fait office de concurrent numéro 1 àaujourd'hui. L'éditeur de Fortnite a ouvert sa boutique à la toute fin de l'année 2018 et a fait sensation du côté des éditeurs par sa politique tarifaire très agressive.En effet, la plateforme s'engage à ne prendre queaux éditeurs sur la vente de l'un de leurs titres. Un pourcentage bien faible comparé aux 30 % que se reverse Steam, le mastodonte incontournable de Valve etdepuis plus d'une dizaine d'années.Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, a eu l'occasion de s'expliquer de manière très détaillée sur la stratégie de l'entreprise au sujet de sa plateforme en ligne. Dans une série de tweets , le dirigeant est d'abord revenu surqui ne manque pas de faire grincer des dents certains joueurs.» explique-t-il, en soulignant que l'exclusivité d'un titre attendu est, avant de le convaincre durablement.Tim Sweeney est au courant que cette pratique estauprès d'une frange assez large de joueurs, mais y voit également l'unique solution pour que les développeurs puissent gagner de l'argent grâce aux ventes de leurs titres, ce que Steam ne permet pas aujourd'hui.», ajoute-t-il.Epic Games pense avoir posé les jalons d'une certainede l'industrie. L'entreprise souhaite que ces règles deviennent des généralités afindans ce qui importe le plus : les jeux.