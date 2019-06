Harry Potter Wizards Unite, le nouveau jeu des créateurs de Pokémon Go, sera disponible vendredi

© Niantic

Un Pokémon Go chez les sorciers

© Eurogamer

Une dimension multijoueur poussée

Source : Niantic

Annoncé en novembre 2017,trouvera finalement le chemin des smartphones britanniques et américains à partir de ce. Gratuit, lesera disponible sur iOS et Android. Le lancement du jeu dans d'autres pays n'a pas encore été daté.Une calamité s'est abattue sur le monde des Moldus, et leest mandaté pour s'en débarrasser en veillant à ne pas les perturber.En tant que jeune recrue dans ce groupe d'intervention, vous serez amenés à enquêter et à suivre la trace des «», des reliques, animaux ou même souvenirs magiques soudainement apparus dans le monde des humains.Smartphone en main, il vous suffit de vous balader à l'extérieur pour dénicher ces fameux «» et les renvoyer d'où ils viennentDeset duels à plusieurs seront bien entendu de la partie, et vous feront visiter des lieux emblématiques de l'. Le site officiel fait par exemple mention de Détraqueurs et de Mangemorts,À la manière d'un, il sera aussi possible de. Les arbres de talentetseront disponibles au lancement.Voulu comme unpar, le lancement du titre n'est finalement qu'. En mars dernier, un porte-parole du studio affirmait vouloir «». Restera à voir si les joueurs, eux, seront au rendez-vous.