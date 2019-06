Doom Eternal supportera aussi le Ray Tracing

Bethesda à fond sur le Ray Tracing !

Source : TechPowerUp

Rappelons que lepermet d'apporter une couche de réalisme supplémentaire à l'aspect visuel d'un film ou d'un jeu. Les effets visuels, et en particulier au niveau de l'éclairage, semblent ainsi plus vrais que nature. Des titres tels que Cyberpunk 2077 et Watch Dogs: Legion seront compatibles, tout comme les prochaines consoles..Ainsi, à l'instar de Wolfenstein: Youngblood chez, à en croire les déclarations de Marty Stratton, producteur exécutif chez. Pour le moment, nous ne savons pas exactement de quelle manière cette technologie sera utilisée dans le jeu.Visiblement, Stratton est très enthousiaste à l'idée d'ajouter leà son FPS, puisqu'il a terminé sa déclaration avec la précision suivante : «». Une affirmation, de fait, très audacieuse... DOOM Eternal sortira le 22 novembre 2019 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.