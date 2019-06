Dragon Quest Walk, un autre clone de Pokémon Go, annoncé par Square Enix

Un gameplay similaire à celui de Pokémon Go

Encore un opus très addictif !

Véritable institution au Japon, la sagas'apprête à proposer un titre d'envergure à ses fans, sur mobile. Avec, les joueurs devront se balader dans le monde réel, armés de leur smartphone, afin de dénicher des artefacts et terminer desdispersés aux quatre coins du monde.Tous les éléments emblématiques de la licence comme les gluants, squelettes et bien plus encore, répondent à l'appel. Desviendront aussi rythmer la progression. Pour le moment, nous ne savons pas grand chose de plus. Ce qui est certain, c'est que nous serons clairement en présence d'un clone desortira en 2019 au Japon sur. Une bêta fermée sera déployée sur tous les supports dès le 11 juin prochain. Une séquence de gameplay a été dévoilée parvia cette vidéo (à partir de 38:56). Pour l'instant, aucune disponibilité n'a été annoncée pour l'Occident.