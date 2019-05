Les Jeunes avec Macron lancent un jeu vidéo pour les élections européennes

Oui, Nathalie Loiseau est l'héroïne d'un jeu vidéo...

Au casting, Mélenchon en guêpe et Salvini en missile

Si Jean-Luc Mélenchon et ses hologrammes avaient fait fureur pour la présidentielle, les sympathisants deont décidé de se tourner vers les jeux vidéo pour promouvoir leur tête de liste.Ainsi,ont développé un petit jeu nomméauquel tout le monde peut jouer sur son navigateur . Dans ce titre, le joueur incarne Nathalie Loiseau, la tête de liste encore méconnue du parti présidentiel.Malgré les enjeux réels de l'élection qui se tiendra le 26 mai prochain, les soutiens du président ont imaginé un soft totalement loufoque.En effet, le but est deen écrasant des cloportes et en esquivant des guêpes. Au fil des niveaux, les ennemis se diversifient puisque des boss commeen forme d'insecte ou encore(le ministre de l'intérieur italien) doivent être vaincus.À défaut d'être inoubliable, cea le mérite d'être original. La France Insoumise s'était déjà essayée à l'exercice en 2017 avec Fiscal Kombat.Bref, une initiative étonnante de la part de La République En Marche... en attendant un véritable programme pour les élections européennes qui auront lieu dans deux grosses semaines.