Samsung prépare son propre service de cloud gaming

Jeedom constitue la solution domotique open source de référence ! Conçu par une startup française, ce logiciel permet en effet de gérer votre installation domotique à moindre coût puisqu’il est libre et gratuit, pour peu que vous optiez pour une installation "do it yourself" . C’est justement ce que nous allons voir aujourd’hui avec la procédure d’installation sur un Raspberry Pi !