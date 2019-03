C'est officiel : le Battle Royale de Battlefield V arrive le 25 mars

Crédits : Electronic Arts / Dice

Mise à jour 14h30 :

La bande-annonce du mode Firestorm nous confirme que celui-ci arrivera par le biais d'une mise à jour gratuite le 25 mars prochain sur toutes les plates-formes.

Mais quid de la sortie ?

Et après qu'une fuite ait largement vendu la mèche en début de semaine, DICE a annoncé sur Twitter que la présentation officielle du modeaurait lieuEn effet comme l'indique clairement le message publié par Battlefield V France : "". La bande-annonce oui. Mais quid de la disponibilité du mode ?Sur ce point, nous espérons que ladite bande-annonce ne sera pas avare en détail, et fournira aux joueurs une date précise pour ce mode qui, on le rappelle, devait être intégré au jeu lors de sa sortie en novembre 2018.Un report incompréhensible pour beaucoup de joueurs, et surtout un créneau à ne pas rater pour DICE et Electronic Arts - lequel est sur un petit nuage depuis la sortie de Apex Legends en février dernier.