Star Wars : le jeu de Respawn sera présenté à la Star Wars Celebration d'avril

Un épisode prometteur qui sortira en 2019

L'heure de la rédemption après plusieurs déboires pour EA ?

Cet opus est en production depuis environ cinq ans et il semblerait que le développement touche enfin à sa fin. En juin dernier, durant sa conférence à l'E3 2018, EA annonçaitsans donner plus de précisions pour autant. Nous savons uniquement qu'il s'agit d'un jeu solo à la troisième personne. C'est Respawn Entertainment qui est en charge de ce projet. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que nous leur devons la saga Titanfall ou encore le tout récent Apex Legends Ainsi, le jeu sera présenté à l'occasion d'une conférence organisée durant la Star Wars Celebration, leà Chicago.Voici le communiqué publié par Electronic Arts : «».Des informations à propos de contenu inédit pour le MMOseront également dévoilées à cette occasion. Pour ce qui est de, il est important de préciser qu'il estdu jeu vidéo. Le réalisateur est un certain Stig Asmussen, qui a travaillé sur la licence God of War pendant 11 ans et qui a même été directeur créatif sur le troisième opus.Après, Electronic Arts devrait donc sortir sontiré de la licence sous le cadre de son partenariat exclusif avec Disney. Dernièrement, l'éditeur américain a fermé le studio Visceral Games qui était à l'œuvre sur un épisode solo réalisé par Amy Hennig. Cette dernière est réputée pour son travail effectué sur la saga Uncharted chez Naughty Dog. Plus récemment encore, EA a décidé d'annuler un autre jeu Star Wars en développement chez EA Motive. Il devait s'agir d'un titre en monde ouvert.