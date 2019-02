Les PDG d'Activision et d'EA sont "beaucoup trop payés", selon un rapport

Des chiffres qui donnent le tournis

La fondation «» a livré un classement qui va sans doute faire grincer des dents pas mal de joueurs.L'association, réputée pour son sérieux, a pour but de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et de défendre l'intérêt des actionnaires. Les données prises en compte afin de déterminer si un PDG est « trop » payé viennent du salaire moyen au sein de l'entreprise ou encore de sa valeur en bourse.Ainsi, le patron d'Activision Blizzardavec un salaire annuel de pratiquement 28,7 millions de dollars, soit 12,8 millions « de trop » selon l'étude. C'est 306 fois plus que la paye annuelle moyenne des salariés travaillant chez l'éditeur. Le PDG d'Electronic Artsavec environ 35,7 millions de dollars chaque année, soit 19,6 millions « en trop ». C'est 371 fois plus que les revenus annuels moyens d'un salarié de l'entreprise.Ces chiffres peuvent faire mal aux yeux lorsqu'on sait qu'Activision Blizzard a licencié 800 personnes à travers le monde malgré des bénéfices records. De son côté, EA a fermé successivement plusieurs studios ces dernières années.