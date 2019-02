Il y aura (finalement) un prochain Titanfall

Apex Legends n'était que le début

Un Titanfall 3 pour bientôt ?

Source : Engadget

C'est cette semaine que Respawn Entertainment est sorti de son silence avec l'arrivée de son Battle Royale maison nommé. Ce dernier a été plutôt bien reçu puisqu'il a enregistré plus d'un million de joueurs seulement 8 heures après son lancement. Une belle performance qui laisse imaginer un bel avenir pour le jeu se déroulant dans le même univers que. Ainsi, les développeurs avaient logiquement déclaré à Eurogamer que la saga de robots géants n'aurait pas droit à un troisième épisode tout de suite.Pourtant, lors d'un entretien visant à évoquer les résultats financiers de l'entreprise, Andrew Wilson, PDG d', a déclaré que. Propos appuyés par une autre déclaration de Vince Zampella, PDG de Respawn, qui a mentionné le fait que lui et ses équipes travaillent bien sur un nouveauPour le moment, il nous est impossible de connaître la véritable nature de ce jeu qui est attendu pour 2019. D'après Zampella, il ne s'agira pas d'un titre orienté vers la réalité virtuelle et il ne devrait pas s'agir d'un spin-off mobile non plus (puisqu'il en existe déjà un nommé). Ainsi, nous sommes en droit de nous demander s'il est ici question du fameux troisième épisode. Rien n'est certain pour le moment.Durant cet entretien,a également annoncé que de nouveaux opus pour les sagas Need for Speed et Plants vs. Zombies sont en développement à l'heure actuelle.