Le chiffre d'affaires du jeu vidéo aux USA a bondi de 18 %

Plus de 80 % du chiffre d'affaires vient de la vente de jeux

Source : Les Echos

Nous écrivions récemment que le jeu vidéo français se portait bien . Autre bonne nouvelle pour le secteur : le marché américain n'a jamais été aussi florissant.En effet, le cabinet NPD, spécialisé dans les études de marché, a révélé que le chiffre d'affaires du jeu vidéo aux États-Unis avait atteint un nouveau record en 2018, à. Soit 18 % de plus que l'année précédente.Ce chiffre se décompose en deux parties : les ventes de jeux d'un côté, qui cumulent 36 milliards de dollars, et celles de consoles, PC et accessoires, qui ont récolté les 7,4 milliards restants.Ce second segment a particulièrement été porté par les excellents résultats de la Switch . En effet, la dernière création de Nintendo a détrôné la PS4 en tant que console la plus vendue aux États-Unis, en 2018.