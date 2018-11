Dual Universe, le MMO qui veut créer une civilisation virtuelle, passe en alpha

Un univers virtuel dans lequel chacun aura son rôle à jouer

Des vétérans de l'industrie du jeu vidéo participent à la création

Rien que ça ! Les possibilités semblent illimitées, mais bien évidemment, il faudra attendre la version finale pour vérifier si le pari est réussi ou non.Pour remettre les choses dans leur contexte,est un MMO développé par. Une campagne de financement participatif a été lancée en 2016 et le projet a récolté environ 565 000 d'euros via ses 8 000 donateurs. Le titre est pour le moment prévu sur PC, mais une arrivée sur les consoles de la prochaine génération n'est pas à exclure. La sortie finale du jeu est prévue pour 2020.Avec le déploiement de la version alpha, disponible dès à présent pour celles et ceux qui ont financé le jeu, il est temps de rappeler les objectifs de Dual Universe. Les développeurs veulent créer une civilisation crédible qui pourrait. Chacun aurait un rôle bien précis, que ce soit être un fabricant de vaisseaux, un mineur, un explorateur ou un militaire. Tout le monde pourra modifier l'environnement à sa guise, et même prendre part à la politique en vigueur dans cette société en ligne.Dual Universe se déroule en l'an 12 447 et met à disposition du joueur un monde largement ouvert, composé de multiples planètes à explorer et à coloniser. Le jeu repose sur quatre piliers : l'économie, la politique, la guerre et un gameplay émergent. Il s'agit doncqui, s'il arrive à convaincre les joueurs, pourra se targuer d'avoir créé un monde crédible, dans lequel chacun aura une place.Des développeurs venant de chez Apple, Bioware, Epic Games et de Sony Interactive Entertainment travaillent sur Dual Universe. Autant dire que Novaquark s'est bien équipé pour relever cet incroyable défi. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel du jeu pour participer à cet accès anticipé. Cependant, comptez 120 € pour profiter de cette première Alpha. En donnant 60 €, vous pourrez participer à la seconde phase qui aura lieu durant le premier semestre 2019.