GOG se met au noir et propose moult réductions pour le Black Friday

Jusqu'à 90% de réduction sur des centaines de jeux

Le spécialiste du jeu PC sans DRM se lance dans la course du, et propose jusqu'au 27 novembre prochain des promotions fort alléchantes pour celles et ceux qui auraient manqué les soldes Steam.aligne sur ses étals des jeux récents ou moins récents à des tarifs plutôt alléchants.On peut par exemple se procurer l'édition complète depour 19,99€, Kingdom Come : Deliverance pour 29,99€ ou encore Little Nightmares pour 5,99€.Pour vous laisser aller à du lèche-vitrine, c'est par ici