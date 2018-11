Overwatch : Blizzard dévoile les nouvelles figurines Lego en édition limitée

Des packs vendus entre 15 et 100€

Tracer et Fatale : 14,99$

Hanzo et Genji : 19,99$

D.Va contre Reinhardt : 39,99$

Bastion : 49,99$

Carte Dorado avec Faucheur, Soldat 76 et McCree : 29,99$

Carte Gibraltar avec Ange et Winston : 89,99$

© Lego / Blizzard



Ashe, la nouvelle héroïne d'Overwatch, accompagnée de B.O.B. © Blizzard

Via : The Verge

Six packs de figurines différents seront disponibles, mais de nombreux héros manquent à l'appel.Vendues en exclusivité sur le site Lego , les nouvelles figurines seront tarifées comme suit :Toutes les figurines sont d'ores et déjà disponibles à la précommande, mais depuis la boutique américaine seulement . Mais les packs étant bien listés sur la version française, et siglés d'un "", nous devrions pouvoir faire de même très prochainement.Au cours de la BlizzCon 2018, qui se tenait le week-end dernier à Anaheim, Californie, Blizzard a également levé le voile sur la 29ème héroïne jouable d'Overwatch : Ashe. Pendant féminin de McCree, celle-ci est équipée d'un fusil à levier, d'un pistolet à canon scié et de dynamite. Sa capacité ultime, B.O.B, fait intervenir un colosse métallique pour épauler Ashe au combat.