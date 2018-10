Les serveurs multijoueur de Black Ops 4 passent de 60 à 20hz

Une chute drastique de qualité de jeu depuis la bêta

Les développeurs à l'œuvre pour régler le souci

Cette année, les développeurs du studio Treyarch ont décidé de se focaliser sur l'expérience multijoueur avec leur nouveau shooter de la célèbre saga. Ainsi, malgré l'absence décriée d'un mode campagne, Black Ops 4 offre un contenu imposant avec, pour la toute première fois, l'ajout d'une expérience Battle Royale nommée Blackout.Malgré le bon accueil réservé par la presse spécialisée, ce nouvel opus se retrouve maintenant au centre d'une grosse polémique. Sur YouTube, le vidéaste Battle(non)sense a dévoilé que la communication entre les serveurs et le jeu avait été réduite de 60 à 20hz par rapport à la bêta. Pire encore, Blackout pointerait à un triste 10hz.Ce send rate est d'une importance capitale en ligne puisqu'il peut provoquer des lags plutôt dérangeants. Vous pouvez par exemple vider un chargeur sur un adversaire sans pour autant le tuer étant donné que les serveurs et le jeu n'échangent pas assez de mises à jour par seconde. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle sur ce Call of Duty.Des joueurs ont même précisé sur des forums que Black Ops 4 était devenuà cause de cette chute à 20hz. Treyarch n'a heureusement pas tardé à réagir en annonçant travailler sur le problème dès à présent, sans donner pour autant avec précision le temps que cela prendra.