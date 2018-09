Un nouveau trailer pour Call of Duty : Black Ops IV

Une bande-annonce explosive

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le nouveaudedeen met plein les yeux. Le petit dernier de la franchisesera lancé officiellement le 12 octobre 2018.Ce jeu de tir sera le premier de la saga à délaisser le mode solo pour se concentrer exclusivement sur le multijoueur. Le titre semble d'ailleurs avoir de beaux atouts à faire valoir, avec notamment l'apparition du, au style qui n'est pas sans rappeler celui de Fortnite.Bien entendu, le mode Zombies - avec des tigres, au passage - et autres modes plus classiques seront aussi de la partie. L'ensemble sera saupoudré de gadgets à foison, de véhicules tous plus armés les uns que les autres et de diverses classes à jouer.En attendant la sortie officielle le 12 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, on vous laisse profiter de cette bande-annonce plus qu'animée !