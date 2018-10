PS4 : une faille permet de faire planter la console via un message privé

Un bug de messagerie pour la PS4

Vous le savez sans doute, lade Sony permet de jouer en ligne, de discuter avec ses amis/adversaires, mais aussi de s'échanger des messages privés par le biais d'un système de messagerie assez classique. Ce week-end, certains utilisateurs ont constaté avec effroi le, obligeant ces derniers à réinitialiser leur console, après avoir reçude la part d'un inconnu...En effet, via Reddit, de nombreux joueurs ont relaté la même expérience. Après avoir reçu (et ouvert) un message envoyé par un joueur inconnu, et contenant des caractères spéciaux, la PS4 a rebooté, avant d'imposer une réinitialisation complète des paramètres d'usine. Certains ont eu un peu plus de chance, et sont parvenus à retrouver une PS4 fonctionnelle en procédant à une reconstruction de la base de données, avant de supprimer le message via l'app mobile PlayStation.Evidemment, les joueurs ayant reçu le message vérolé avaient tous un point commun, à savoir la possibilité de recevoir des messages de la part de tous les autres joueurs, et pas seulement de leurs amis. De son côté, Sony n'a pas encore réagi à ce souci, mais devrait logiquement proposer un correctif très rapidement. En attendant, il est vivement conseillé de ne pas ouvrir le moindre message inconnu, ou mieux, de régler les paramètres de manière à ne recevoir des messages que de la part de ses contacts.Un bug lié à la réception d'un message vérolé qui n'est pas sans rappeler la mésaventure vécue par certains utilisateurs d'iPhone sous iOS 11 il y a quelques mois