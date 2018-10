PlayStation 4 : changer son identifiant PSN sera possible en 2019

Le changement d'ID PSN possible en 2019

Pas supporté sur tous les titres PlayStation

Il y a quelques jours, Sony annonçait la mise en place d'une bêta sur Fortnite , permettant enfin aux joueurs PS4 d'affronter les joueurs des plateformes concurrentes. Aujourd'hui, le géant nippon répond positivement à une autre demande très forte de la part des joueurs, à savoir la possibilité de modifier son ID PSN. Une feature plutôt simple en apparence, mais qui n'arrivera qu'en 2019 sur PS4, soit plus de 4 ans après la mise sur le marché de la console.Ainsi,fera partie de la bêta du prochain logiciel système(via le) et deviendra disponible pour une présélection d'utilisateurs qui se sont inscrits au préalable. Sony précise :Un détail qui a son importance, puisque Sony a d'ores et déjà annoncé que. Le géant nippon accorde toutefois une petite faveur aux détenteurs d'un compte PS Plus, puisque ces derniers pourront changer leur ID pour 4,99 euros « seulement ». Un changement d'ID qui s'effectuera directement depuis les paramètres de la PS4.A noter que cette nouvelle fonction sera compatible avec tous les jeuxpubliés après avril 2018, ainsi qu'une grande majorité de titres parus avant cette date. Sony indique ainsi que certains titres sont susceptibles de ne pas supporter le changement d'ID, ce qui pourrait occasionner des erreurs dans certains jeux PS4, PS3 et PS Vita.Quand la fonction sera disponible pour tout le monde, une liste de tous les jeux compatibles sortis avant avril 2018 paraîtra afin de permettre aux joueurs de faire leur choix. La fin du test est prévue pour la fin du mois de novembre, et la fonctionnalité tant attendue devrait être disponible pour tous les joueurs PS4 au début de l'année 2019.