Le PDG de Sony confirme à demi-mot la prochaine PlayStation !

Surfer sur le succès

S'il a refusé de donner le nom de «», Kenichiro Yoshida, le, a lâché une grosse info au Financial Times en début de semaine. Le dirigeant a confirmé l'arrivée prochaine d'une nouvelle console :. Ça, c'est fait.Avec l'explosion des jeux pour smartphones, une inquiétude pouvait demeurer au moment de la sortie de la PS4 en 2013. Pourtant, celle-ci s'est déjà vendue à plus de 82 millions d'exemplaires (c'est-à-dire quasi autant que la PS3 en fin d'exploitation) et continue d'être un succès même en 2018, avec près de 10 millions de machines écoulées et 57 millions de jeux qui ont trouvé preneurs.Alors que Microsoft vient de dévoiler son service de streaming de jeu vidéo xCloud, nul doute que Sony saura répondre à son concurrent historique, en temps et en heure.