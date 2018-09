Au Japon, Sony a décidé d’arrêter les réparations de Playstation 2

robtek / Shutterstock.com

Fin des réparations, du service après-vente et des conseils

De nombreux jeux mythiques rendus indisponibles

Comme le signale le site Kotaku , ce service va prochainement s'arrêter.Au Japon, Sony a annoncé que les propriétaires de la console avaient jusqu'au 31 août dernier pour remplir un formulaire et demander une ultime révision de leur machine., souligne le site.Le service après-vente, les questions, les conseils ne sont plus disponibles depuis quelques jours déjà. Les joueurs pourront tenter de les envoyer ailleurs, mais le constructeur a précisé que certaines réparations seront impossibles à cause d'un stock toujours plus faible des pièces indispensables à leur bon fonctionnement.Triste (mais prévisible ?) nouvelle pour les joueurs, quand on se souvient que la PS2, sortie en 2000, fut un succès mondial avec plus de 155 millions de machines vendues, loin devant les deux concurrentes de l'époque : la Xbox première génération (24 millions) et la GameCube (21 millions). Parmi les jeux les plus populaires, on trouvait Kingdom Hearts, Need for Speed, Final Fantasy X, et bien sûr des titres de la série Grand Theft Auto comme Vice City ou San Andreas.Les amateurs peuvent se consoler avec le store Playstation , encore un peu maigre, mais qui permet de rejouer à certains classiques comme The Mark of Kri ou quelques Jak and Daxter. Espérons que Sony et les éditeurs proposent vite d'autres jeux mythiques de la console la plus vendue au monde.