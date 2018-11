Electronic Arts lance l’offre « Origin Access Premier »

Un accès en avant-première à des jeux complets

Ça peut valoir le coût

Depuis le 30 juillet, Electronic Arts offre à ses joueurs PC la possibilité de choisir entre deux offres distinctes Origin : une offre premium et une autre basique. La version premium, baptisée « Access Premier », offre quelques exclusivités intéressantes comme l'accès à des jeux avant leur lancement, ou bien du contenu supplémentaire inédit. Clubic décortique tout cela pour vous. Toute nouvelle formule d'abonnement , Origin Access Premier (OAP) donne à ses abonnés un accès en avant-première (plusieurs jours avant leur sortie) à ses nouveaux jeux. Attention, il ne s'agit pas ici de simples démos, mais de jeux tout à fait complets, intégraux, auxquels vous aurez accès aussi longtemps que vous serez un membre Premier.Au 3 août 2018, le catalogue de jeux accessibles en avance est composé de 94 titres complets pour les membres d'OAP. Parmi les jeux déjà disponibles, on retrouve Les Sims 4 Édition Digitale Deluxe avec Au Restaurant et le kit d'objets Chambre d'enfants ; Star Wars : Battlefront II ou encore Madden NFL 19 Édition Hall of Fame. Cette liste sera complétée par un accès à l'édition Ultimate de FIFA 19 le 20 septembre 2018 ; Battlefield V Édition Deluxe le 11 octobre et Anthem Édition Legion of Dawn le 15 février 2019.L'abonnement à Access Premier est aussi accompagné de contenus bonus, par exemple des crédits en jeu, des packs, ou encore un accès anticipé à la bêta. Vous économisez aussi 10 % sur chaque achat dématérialisé.Origin Access Premier est accessible pour 14,99 euros par mois (99,99 euros par an), contre 3,99 euros (24,99 euros par an) pour l'abonnement Basic, qui lui n'offre aucun contenu additionnel, et ne propose que des essais en avance de 10 heures sur un catalogue de jeux moins épais.Pour le prix, OAP peut valoir le coût. Pour éviter d'y aller trop fort sur la dépense, on vous conseille de privilégier un abonnement en fonction des dates de sorties de vos jeux préférés, et de vous caler sur celles-ci. L'été par exemple, ce niveau d'abonnement ne vous sera pas d'une immense utilité. Et vous, qu'allez-vous faire ?