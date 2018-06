Origin Access Premier : accès anticipés et réductions sur le catalogue EA

La formule d'abonnement pour les joueurs

Le format abonnement a le vent en poupe

Modifié le 11/06/2018 à 14h27

Accès en prime time, réductions de prix et une flopée d'autres services attendent les joueurs dans ce nouvel abonnement du producteur de jeux vidéo.Lors de cette annonce, Electronic Arts a indiqué que l'abonnement sera proposé à partir de cet été au tarif de 14,99€ par mois ou 99,99€ par an.L'ensemble des nouveaux titres de l'éditeur de jeux vidéo seront naturellement accessibles, mais avec une petite longueur d'avance sur les non-abonnés : chaque jeu sera ainsi disponible sur la plateforme 5 jours avant sa sortie officielle en boutiques.Tous les avantages de l'offreseront repris, dont un accès à un catalogue évolutif riche de plus d'une centaine de titres dont Battlefield, Batman ou encore Need For Speed Payback.En plus de cet accès, les abonnés auront une remise de 10% sur l'ensemble des achats sur Origin.D'après Andrew Wilson, CEO d'EA :De la même façon que les services de SVOD ont explosé ces derniers temps, le format « jeu vidéo à la demande » a probablement de beaux jours devant lui.