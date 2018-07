Electronic Arts valide le rachat d’Industrial Toys, un studio de jeu pour mobiles

Radu Bercan / Shutterstock.com

Industrial Toys, une crédibilité sur le marché

Modifié le 13/07/2018 à 15h17

Le leader mondial du divertissement interactif numérique,, veut davantage peser sur le marché du jeu mobile, et c'est en ce sens que la firme a annoncé en début de semaine avoir racheté, avec l'objectif affiché de donner vie à de nouveaux concepts de jeux.Fondé en 2012, Industrial Toys est reconnu sur le marché des jeux mobiles, et a été porté par le succès de sa série de science-fiction Midnight, un jeu de tir à la première personne remarquablement adapté aux écrans tactiles.Le studio californien, qui emploie aujourd'hui 14 salariés - d'ailleurs tous conservés par EA - est dirigé par Alex Seropian. Le New-Yorkais, qui a su faire d'Industrial Toys un studio capable de créer des jeux uniques, possède un CV long comme le Nil. Le développeur n'est autre que le fondateur et ancien PDG de Bungie Studios, à l'origine du titre star Halo. Il avait ensuite rejoint Disney Interactive (la branche jeux vidéo de Mickey) en 2009, disparue depuis 2016.Industrial Toys sera rattaché à la filiale d'Electronic Arts, EA Worldwide Studios. «» s'est enthousiasmée Samanthan Ryan, vice-présidente et directrice générale d'EA Worldwide Studios. Il faut dire que la firme vient de réussir un très joli coup sur le marché du jeu pour mobile.A noter que les termes financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.