Dying Light 2 annoncé à l'E3

Un trailer (très) court pour officialiser le jeu

Un nouveau système de décision pour compliquer les choses

Modifié le 11/06/2018 à 14h35

L'annonce aura été brève, c'est le moins que l'on puisse dire, mais elle aura au moins eu le mérite d'exister :est en préparation et pourrait bien voir le jour l'année prochaine.C'est donc sous la forme d'un trailer de moins de deux minutes que la suite dua été annoncée. Un trailer très court laissant tout juste apercevoir les prémices de ce qui semble être une nouvelle ville, pour une nouvelle histoire se déroulant 15 ans après la fin de l'opus numéro 1.L'annonce de Techland a également été l'occasion de donner quelques petits détails sur le gameplay du jeu. On y apprend ainsi que la vue à la première personne sera toujours de mise et que le parkour devrait y avoir toute sa place une nouvelle fois.Plus intéressant, les développeurs du jeu ont également parlé d'un nouveau système de décision qui impactera l'intégralité de l'expérience de jeu par la suite. L'équipe a ainsi donné l'exemple d'un joueur ayant le choix de garder une réserve d'eau pour lui seul de manière à pouvoir la vendre et s'enrichir, ou la laisser en libre accès. L'une des décisions, on vous laisse deviner laquelle, engendrera une difficulté accrue pour l'histoire. De quoi combler les quelques mécontents qui trouvaient l'ami Kyle Crane un peu trop gentil par moment.Le cycle jour/nuit sera également toujours d'actualité, de quoi promettre de nouvelles courses-poursuites effrénées à travers une ville aussi sombre qu'inquiétante, avec pour seul compagnon le faible faisceau d'une lampe torche fatiguée, et les cris stressants des nombreux rapaces à nos trousses.Sorti en janvier 2015, Dying Light premier du nom a connu un grand succès. Moins de 6 mois après sa sortie, le jeu comptait déjà 4,2 millions de joueurs à travers le monde : un chiffre qui n'a cessé de gonfler, notamment grâce aux DLC sorties par la suite.