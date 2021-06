Summer Game Fest : vivez l'ouverture du bal de l'E3 ce soir en direct avec nous

Du reste, cette conférence mettra aussi à l’honneur la musique. Des prestations de Weezer, Japanese Breakfast ou encore Darren Korb et Ashley Barrett (qui interpréteront un medley de la bande originale de Hades ). Une fois conclue, la cérémonie laissera enfin sa place à une nouvelle édition du Day of the Devs, organisée conjointement par Iam8bit et Double Fine (le studio de Tim Schafer, créateur notamment de Psychonauts).

Des pronostics, des envies ? Partagez-les avec nous en commentaires ou, mieux, en direct sur notre chaîne Twitch dès ce soir à 20 h !