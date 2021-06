E3 2021 : Square Enix tiendra sa conférence le 13 juin

Le Square Enix Presents révélera des informations sur Babylon's Fall mais aussi sur le DLC Black Panther à destination de Marvel's Avengers . Enfin un trailer de Life is Strange: True Colors sera montré et Life is Strange Remastered Collection sera de la partie. Des surprises ne sont pas à exclure puisque des bruits de couloirs évoquent un certain Final Fantasy Origin . La conférence sera diffusée sur YouTube et Twitch .