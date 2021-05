Final Fantasy Origin, un spin-off orienté action-RPG, serait en développement sur PS5 et PC

Rez a vingt ans. Chef d'œuvre intemporel pour les uns, arnaque élitiste pour les autres, le rail shooter musical psychédélique et expérimental de Tetsuya Mizuguchi est un titre clivant. Concept perché, visuel minimaliste, bande son techno et contenu famélique ont tout autant emporté, dérouté, fasciné ou encore frustré les curieux qui se sont frottés à cet OVNI qui, deux décennies plus tard, n’a toujours pas d’équivalent. Bienvenue en synesthésie.