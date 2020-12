Disco Elysium - The Final Cut, une version intégralement doublée, arrivera en mars 2021

Aux Game Awards, les amateurs du RPG Disco Elysium attendaient de pied ferme une annonce autour des futures versions consoles et de nouvelles traductions. Le studio ZA/UM a décidé d'aller encore plus loin. Tout cela arrivera bien, mais sous la forme de Disco Elysium - The Final Cut, une mise à jour gratuite pour ceux qui posséderaient déjà le titre sorti en 2019.

Au menu : des localisations en français, allemand, russe, espagnol, portugais brésilien et coréen, mais surtout un doublage intégral, là où le jeu original ne donnait de la voix que dans quelques passages. Les joueurs sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG), Stadia, PS4 et PS5 n'auront qu'à patienter jusqu'à mars prochain. Pour les moutures Nintendo Switch et Xbox Series, il faudra attendre l'été prochain.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus des voix, Disco Elysium - The Final Cut profitera de nouvelles quêtes et zones à explorer, tandis que sans surprise, le support des manettes et du fameux 4K/60 fps sur PS5 sera là.