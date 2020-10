Disco Elysium : un fan réalise une sorte de demake avec des graphismes de Game Boy

On a du mal à imaginer une adaptation en format rétro d'un jeu comme Disco Elysium, RPG d'enquête aux myriades de lignes de dialogue (souvent au sein de la psyché de notre personnage). Et pourtant, cette Game Boy Edition tâche de coller le plus fidèlement possible à l'œuvre originale, malgré les contraintes techniques.

Nous reconnaissons ainsi sans problème les différents quartiers de la ville de Revachol, qui s'en tiennent ici au strict nécessaire, mais le résultat est convaincant. Les dialogues ont également été condensés, mais conservent autant que possible l'essence du jeu d'origine, en dépit de la boîte de dialogue hautement réduite.

Disco Elysium: Game Boy Edition est jouable directement sur navigateur via sa page dédiée, citée ci-dessous.