PAC-MAN est de retour pour ses 40 ans, avec 64 joueurs en simultané et en exclu Stadia

Étonnamment, c'est uniquement sur Google Stadia qu'il sera possible de profiter du jeu. Nous avons demandé à Pearl Lai, brand manager en charge du jeu, d'expliquer ce choix. Voici ce qu'il nous a répondu :

« Lorsque nous avons entendu parler pour la première fois de ce que Google faisait avec Stadia, nous étions très excités. À l'époque, avec le 40e anniversaire de PAC-MAN en 2020, nous pensions que l'occasion était parfaite pour amener un personnage de jeu vidéo emblématique à une nouvelle génération du gaming. PAC-MAN n’est pas étranger aux jeux de style Battle Royale, mais il n’a jamais pu être aussi multijoueur ou jouable sur autant d’appareils différents, et cela n’a été possible qu’avec la technologie cloud de Stadia. »



PAC-MAN Mega Tunnel Battle est en effet disponible via Stadia sur PC,

ordinateur portable, tablette et téléviseur.