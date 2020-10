XIII Remake : un nouveau trailer explosif présente différentes armes

Le studio PlayMagic et Microids ont partagé un nouveau trailer du remake de XIII, titre sorti initialement en 2003 et signé Ubisoft. Adaptation vidéoludique de la bande dessinée éponyme, dont les premières planches sont sorties en 1984, XIII met en scène un homme aux talents particulièrement aiguisés pour l'action, qui se réveille aux Etats-Unis atteint d'amnésie et marqué du fameux tatouage « XIII ».