The Wolf Among Us 2 arriverait en fin 2021 avec un total de 5 épisodes

En septembre 2018, le studio Telltale Games fermait brutalement ses portes et enterrait au passage ses nombreux projets en développement. Mais un an plus tard, l'entreprise américaine rouvrait miraculeusement en exprimant son souhait de se replonger dans ses licences à succès. Puis, durant les Game Awards 2019, Telltale officialisait la production de The Wolf Among Us 2 et c'est bien ce titre qui revient sur le devant de la scène.