Bon plan : Jouez gratuitement à Blanc-manger Coco en ligne pendant le confinement

Avis aux fans de l'humour complètement décalé de Blanc-manger Coco ! Le célèbre jeu de cartes créé en 2014 par deux Français est jouable gratuitement en ligne pendant le confinement. Un bon plan à consommer sans modération !Depuis le début du confinement lié à la crise sanitaire, les citoyennes et citoyens français doivent trouver des occupations pendant leurs temps passés à leurs domiciles, en plus de travailler à distance.Il y a quelques jours, nous avons vu que certains groupes télévisuels comme OCS, Canal+, Free et SFR proposaient leurs chaînes en clair et qu'Amazon permettait à ses membres de bénéficier de 30 jours offerts à son service Prime Video Les possesseurs de smartphones peuvent également jouer à des jeux comme l'excellent Monument Valley 2 disponible gratuitement sur le Google Play Store et au fameux jeu de cartes Blanc-manger Coco qui devientet jouable à cette adresse Pour inciter les Français à rester chez eux, les créateurs ont développé une version en ligne de Blanc-manger Coco, 100% gratuite, qui peut être jouée sur PC, mobile et tablette.Dès le chargement complet de l'interface, le joueur est invité à choisir un pseudo. Le jeu s'affichant mieux dans sa version PC que sur mobile, il n'est possible de choisir un pseudo uniquement sur l'environnement PC. Pour ceux et celles qui préfèrent la version mobile, il est conseillé de cliquer sur le bouton 'aléatoire' pour obtenir un pseudo choisi au hasard.L'étape suivante consiste à jouer soit avec vos amis ("Créer une salle" et "Rejoindre une salle"), soit avec des inconnus ("Match Rapide"). Pour rejoindre une partie d'amis, il faut que quelqu'un crée une partie et partage le code affiché en haut à droite.C'est alors que la partie commence. Pour cette version en ligne, chaque joueur dispose de 7 cartes blanches chacun et une carte bleue est affichée. Celle-ci contient une phrase à trou et les autres joueurs sont invités à choisir la carte qu'ils trouvent la plus drôle pour combler le trou.Chaque joueur a exactement 45 secondes pour donner sa meilleure carte au cours de diverses manches. Certaines cartes bleues ont 2 trous : les joueurs doivent donc poser 2 cartes de leur jeu. À titre d'exemple, la rédaction Clubic a choisi les cartes "Être en galère de PQ" et "18h10, c'est l'heure du pastis" pour combler les trous de la phrase : "Le 21ème siècle c'est... . Le 22ème sera... ."Chaque joueur qui remportera la carte blanche la plus drôle obtiendra la carte bleue. Cette dernière sera transformée en point. Amusez vous bien !