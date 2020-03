Amazon Prime vidéo : profitez dès maintenant de 30 jours d'essai gratuits

Amazon Prime Vidéo : 30 jours offerts, ça ne se refuse pas !

L'abonnement annuel Amazon Prime à 49€

L'abonnement mensuel Amazon Prime à 5,99€

Des séries à ne plus savoir quoi en faire

Toujours plus d'avantages avec Amazon Prime

Dans le cadre de son abonnement Amazon Prime, le géant américain vous propose de tester ces services avant de choisir ou non, de vous engager. Ainsi, vous bénéficiez de 30 jours d'essai gratuits au programme Amazon Prime. La (très) bonne nouvelle, c'est que cette essai gratuit s'applique sur l'ensemble des services Amazon, y compris le service de streaming Prime Vidéo. Voilà une excellente façon de s'occuper durant cette période de confinement avec le meilleur des séries et films proposés sur la plateforme de streaming.Une fois votre essai terminé, si vous souhaitez continuer de bénéficier des services Amazon, vous aurez le choix entre deux formules :Amazon Prime Video propose un grand nombre de séries d'envergure. Nous pouvons par exemple citer l'adaptation incontournable de la bande dessinée The Boys ou encore Star Trek Picard, Hunters et Carnival Row. Il y en a pour tous les goûts. Vous en voulez toujours plus ? Aucun problème puisque les Prime Video Channels seront aussi à votre portée. Cette section donne accès à des chaînes TV payantes, à la carte et sans engagement de votre part.En effet, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez la possibilité de vous abonner également à OCS . Un essai gratuit de 30 jours à cette chaîne est de la partie puis vous devrez débourser 11,99€/mois pour conserver votre abonnement. À vous la saison 3 de Westworld et d'autres séries emblématiques comme Game of Thrones, La Servante Écarlate, Big Little Lies ou encore Chernobyl. Tout ce contenu peut être apprécié directement depuis l'application Amazon Prime Video et sur les TV connectées. Les séries et films de HBO seront mis en ligne moins de 24h après leur diffusion aux États-Unis. Aucun risque d'être spoilé !Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là ! En effet, votre abonnement Amazon Prime n'englobe pas que l'accès à Prime Video. Sur la boutique Amazon, la livraison en un jour ouvré devient gratuite sur des millions d'articles éligibles en France métropolitaine, à Monaco et en Belgique. De plus, la livraison le soir même est également offerte dans les zones éligibles. Mais ce n'est pas encore terminé !Tenez-vous bien car votre compte Amazon Prime permet aussi de bénéficier d'un accès gratuit à Twitch Prime, Prime Music, Prime Photos, Amazon Music Unlimited, Prime Reading, la bibliothèque de prêt Kindle, Prime Student, Amazon Prime Now et l'accès prioritaire Amazon Prime. Vous pourrez donc écouter de la musique, stocker des photos, lire des centaines de livres et recevoir du contenu exclusif sur Twitch avec ce seul et même abonnement. Toutes les informations essentielles sont à découvrir à cette adresse C'est le moment ou jamais de devenir un client Amazon Prime. Le site américain sait récompenser ses abonnés, alors n'hésitez pas une seule seconde !