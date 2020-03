OCS, Canal+, Free, SFR : nos bons plans (gratuits) pour mieux vivre le confinement !

Les médias ouvrent leurs portes durant le confinement

L'épidémie de Covid-19 est une crise sans précédent partout dans le monde. Le gouvernement, pour répondre à l'urgence et ralentir le nombre de contaminations, a décrété une période de confinement d'au moins 15 jours, qui oblige tous les français à rester chez eux et à ne sortir qu'en cas d'absolue nécessité.Plusieurs médias ont décidé, pour aider les gens cloitrés chez eux, à proposer gratuitement la plupart de leurs contenus durant toute la période de confinement. Films, séries ou encore presse écrite, de nombreux titres sont aujourd'hui accessibles à tous sans abonnement pour passer ces quelques semaines difficiles à la maison.L'opérateur historique a été l'un des premiers à ouvrir le bal en proposant à l'ensemble de ses abonnés les quatre chaines du bouquet OCS . Il leur suffit de se rendre sur les chaines associées sur leurs Livebox pour retrouver le meilleur des séries HBO, comme la saison 3 de Westworld tout juste lancée, ou encore le dernier Spider-Man actuellement diffusé sur les antennes du groupe.L'opérateur au carré rouge SFR s'adresse lui aux enfants, en passant en clair pour une durée limitée quelques chaines le bouquet "Plus Jeunesses" diffusant des dessins animés toute la journée et le bouquet "Divertissement et découverte" pour les parents. De quoi largement occuper les bouts de chou quelques heures lorsque vous devez travailler à distance ou durant une réunion avec vos collègues.Communiquer est l'une des choses les plus importantes lorsque l'on se retrouve éloignés de ses proches durant plusieurs semaines. Free a décidé de faire un effort et de passer le forfait à 2€ de 50 Mo à 1 Go de données mobiles , afin de pouvoir utiliser différents services en ligne et les messageries instantanées et rester en contact durant les prochains jours.La presse écrite a également souhaité participer à cet effort collectif et propose plusieurs de ses articles et dossiers en accès libre, pour mettre en avant une information de qualité et lutter contre les fake-news qui pullulent depuis plusieurs jours. C'est le cas du quotidien Le Monde qui a décidé de proposer gratuitement tous ses articles liés au coronavirus en accès libre. Le Figaro et le New York Times aux Etats-Unis ont adopté la même démarche.Concernant la presse magazine, le mensuel masculin GQ et Vanity Fair proposent tous deux leur dernier numéro en téléchargement gratuit sur leurs sites web. Il suffit de s'y rendre pour récupérer le fichier PDF , le tout sans débourser un centime.Avec tous ces contenus, vous pouvez désormais rester chez vous sans vous ennuyer et profiter de films, de séries et d'articles de qualité.