macOS Catalina : Adobe recommande aux utilisateurs de Photoshop et Lightroom d’attendre

Des problèmes pour enregistrer des fichiers sous Photoshop

Les messages d'erreurs qui peuvent s'afficher lors de l'enregistrement et la réouverture de fichiers sous Photoshop. © Adobe

Les appareils photo Nikon difficilement pris en charge via Lightroom

Source : Adobe

Si une grande majorité des développeurs ont fait le nécessaire pour que leur application reste fonctionnelle (Apple a annoncé à l'été 2018 que macOS Mojave serait la dernière version de l'OS a supporter le 32 bits), Adobe conseille aux utilisateurs réguliers de Photoshop et de Lightroom de ne pas se jeter sur la dernière version de macOS.Si Photoshop et Lightroom fonctionnent tous deux sur une base 64 bits, plusieurs modules que ces applications utilisent restent en 32 bits. Par conséquent, certaines fonctionnalités de ces outils sont susceptibles de ne plus fonctionner correctement après le passage à macOS 10.15.Dans son communiqué, Adobe aborde notamment un problème particulièrement bloquant sur Photoshop. Au moment d'enregistrer un fichier via la boîte de dialogue, Photoshop est dans l'incapacité de modifier l'extension du fichier pour qu'elle corresponde à son format. L'éditeur recommande aux utilisateurs de renommer manuellement les fichiers nouvellement sauvegardés afin que leur nom corresponde à leur format. Faute de quoi, Photoshop ne sera pas en mesure de les ouvrir.Parmi les autres problèmes cités par Adobe, on retient qu'un certain nombre de plugins installés via un glisser-déposer ne sont plus retrouvés par Photoshop. L'outil ExtendScript Toolkit est quant à lui purement dysfonctionnel. Adobe affirme être en train de réfléchir à une solution.Sur Lightroom, Adobe informe que l'outil Lens Profile Creator est totalement inopérant sous macOS Catalina. De plus, les appareils photo de marque Nikon ont des difficultés à être reconnus par le logiciel lorsque la fonctionnalité de capture en mode connecté est activée.Ici encore, Adobe affirme travailler à une résolution rapide du problème. L'éditeur précise aussi que ces problèmes sont surtout susceptibles de se manifester dans le cas d'une utilisation d'une version datée de Photoshop et de Lightroom. Quelques plugins mis à part, les dernières itérations des deux logiciels fonctionnent correctement sous macOS Catalina.